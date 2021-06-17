Австралия запретила применение вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет

Правительство Австралии в соответствии с рекомендациями Австралийской консультативной группы по иммунизации (ATAGI) решило не применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca для вакцинации от коронавируса граждан моложе 60 лет. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

«Правительство Австралии получило обновленные рекомендации об условиях применения вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Теперь этот препарат рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше. Эксперты также обновили рекомендации, касающиеся применения вакцины Pfizer в группе пациентов моложе 59 лет, посоветовав использовать только этот препарат», — отметил глава ведомства.

По словам Ханта, правительство страны намерено и впредь корректировать национальную программу иммунизации против коронавируса, исходя из оперативных рекомендаций ATAGI. «Вакцина AstraZeneca очень эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусом, однако наши действия основаны на новых доказательствах того, что ее применение связано с высоким риском развития тромбозов в возрастной группе от 50 до 59 лет», — уточнил министр.

Планируется, что около 100 клиник по всей Австралии начнут вакцинировать пациентов препаратом консорциума компаний Pfizer и BioNTech уже с 5 июля, сосредоточившись на возрастной группе 40-59 лет. Позднее препарат будет доставлен еще 500 врачам общей практики. «Ожидается, что в течение июля Австралия получит порядка 2,8 млн доз вакцины Pfizer, а общий объем препарата, который будет доставлен на континент в 2021 году, составит 40 млн доз», — заключил министр здравоохранения, отметив, что с сентября по октябрь страна также получит первые партии вакцины американской компании Moderna.

Как уточнил глава ведомства, в Австралии насчитывается около 2,1 млн человек в возрасте от 50 до 59 лет, которые должны начать цикл вакцинации. Более 870 тыс. человек этой возрастной категории еще должны получить вторую дозу препарата, а 127 тыс. уже были полностью привиты.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Австралии, с 20 февраля в стране по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса получили более 6,2 млн человек. Государственный фармрегулятор на 13 июня зафиксировал более 29 тыс. сообщений о побочных эффектах, проявившихся после прививки. Большая часть жалоб (более 20 тыс.) была связана с применением вакцины Vaxzevria британско-шведской AstraZeneca. На территории Австралии разрешено применение двух вакцин против коронавируса, произведенных компаниями AstraZeneca и консорциумом Pfizer — BioNTech.