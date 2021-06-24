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Большинство американцев верят в искусственное происхождение COVID-19

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Большинство американцев верят в искусственное происхождение COVID-19

Многие американцы полагают, что причиной распространения коронавируса стал некий инцидент в китайской лаборатории. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 22 июня по заказу телеканала Fox News.

Согласно приведенным данным, 60% респондентов назвали более правдоподобной версию, согласно которой коронавирус «был создан учеными в Китае и распространился из их лаборатории». 31% опрошенных считают более вероятным то, что вирус «развился в природе и передался человеку на китайском рынке животных». 9% не ответили однозначно на этот вопрос. Особенно склонны верить в гипотезу о распространении вируса из лаборатории сторонники Республиканской партии США.

На вопрос о том, изменила ли пандемия жизнь в США навсегда, утвердительно ответили 50%, отрицательно — 42%. 6% считают, что распространение вируса не изменило принципиальным образом ситуацию в стране, а 2% не дали ответа. В опросе участвовал 1 001 совершеннолетний житель Соединенных Штатов. Вопросы им задавали по телефону.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе, что Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус.

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Байден ранее заявил, что власти Китая должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии. Он отметил, что пока «не пришел к выводу» относительно происхождения коронавируса. В конце мая Байден сообщил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него.

США, опрос, коронавирус
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