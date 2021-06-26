Посол Германии объяснила, почему Украину не берут в НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективу членства Украины в НАТО, отметила, что одно из преимуществ Альянса — пятая статья Вашингтонского договора, и все боятся быть с Россией в прямой войне.

«В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала посол в интервью изданию ZN.UA, опубликованном в субботу.

При этом она добавила, что НАТО сотрудничает с Украиной ежедневно и внимательно следит за происходящим в Украине.