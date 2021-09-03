Посол Германии рассказала, почему Украину не берут в НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.
Об этом Фельдгузен сказал в интервью «ТСН».
По ее словам, НАТО — это 30 стран-членов, а получить консенсус — это непросто.
«Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты», — заявила она.
На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: «Да».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016