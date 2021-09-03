Посол Германии рассказала, почему Украину не берут в НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Об этом Фельдгузен сказал в интервью «ТСН».

По ее словам, НАТО — это 30 стран-членов, а получить консенсус — это непросто.

«Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты», — заявила она.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: «Да».