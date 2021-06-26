Украина отозвала голос по документу о правах уйгуров из-за шантажа Китая

Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press. Ранее власти Китая пригрозили Украине блокировкой 500 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров.

Украина присоединилась к заявлению Совета по правам человека с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян. Этот документ поддержали более 40 стран. Позже Украина исключила свое имя из списка из-за предупреждения Китая о блокировке поставки 500 тыс. доз. Ранее Украина договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в пятницу заявила, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии — базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

«Это использование вакцин в качестве оружия. Мы как демократия хотим противостоять этому», — утверждала она.

Весной США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Западные страны утверждают, что в регионе действуют «лагеря перевоспитания» для мусульманского меньшинства. Китай ответил на санкции зеркальными мерами.