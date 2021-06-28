Белорусский портал удалил посты в соцсетях за полтора года после иска об экстремизме

Белорусский новостной портал Tut.by, который ранее был заблокирован и лишен статуса СМИ, удалил публикации в социальных сетях за 2020 год и первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщила редакция портала в Telegram-канале.

«Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020 и первые полгода 2021. Мы удалили публикации из-за дела об „экстремизме“ наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее белорусское МВД посчитало «затрагивающими интересы Республики Беларусь» материалы портала Tut.by и его соцсетей и попросило признать их экстремистскими. 18 июня экспертная комиссия также обнаружила признаки «высмеивания и оскорбления, негативную оценку деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку». Кроме того, эксперты посчитали, что в материалах реализована стратегия дискредитации таких людей, а группы протестующих противопоставляются властям, в том числе силовикам, работникам ЦИК и другим.

24 июня состоялся суд, в результате которого было решено приостановить процесс на неопределенный срок — до рассмотрения апелляции в Экономическом суде, она пройдет 6 июля. «Вся продукция портала пока остается легальной», — объяснили в Telegram-канале портала.

В мае в редакции Tut.by, региональных офисах и у сотрудников портала прошли обыски, после которых изъяли документы и сервера портала, опечатали офис. 15 сотрудников портала и других компаний, в том числе генерального директора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилу Чекину и главного редактора Tut.by Марину Золотову, задержали по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Комитета госконтроля, компания с 2019 года имела статус резидента Парка высоких технологий и получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов» парка. После обысков Tut.by заблокировали.

Tut.by активно освещал протесты в Беларуси, начавшиеся после выборов президента в августе 2020 года. С осени 2020 года Tut.by лишили статуса СМИ, он продолжил работать как интернет-ресурс.