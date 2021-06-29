Уровень теневой экономики в Украине вырос до 30% ВВП

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году, свидетельствует аналитическая записка Министерства экономики.

«По предварительным подсчетам, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше по сравнению с показателем за 2019 году», — указало Министерство в записке на сайте.

По данным министерства, два из четырех методов расчета теневой экономики зафиксировали увеличение уровня «тени» по сравнению с 2019 годом: метод убыточности предприятий — на 7 п.п., до 27% официального ВВП, а также монетарный метод — на 1 п.п., до 31% ВВП.

При этом министерство отмечает, что по отдельным видам экономической деятельности (ВЭД) компании показали неоправданно высокий рост убыточности предприятий.

В то же время метод «расходы населения — розничный товарооборот» показал сокращение уровня теневой экономики — на 3 п.п., до 22% ВВП, а по электрическому методу сокращение составило 2 п.п., до 23% ВВП, указало Минэкономики.

«Все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой, показали тенденцию к увеличению уровня теневой экономики на фоне роста объемов убытка предприятий этих ВЭД по итогам 2020 года в условиях вынужденного ограничения их производственной активности. Больше всего доля теневого сектора выросла в ВЭД „Операции с недвижимым имуществом“ (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД), в ВЭД „Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность“ (на 14 п.п., до 48%), в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 9 п.п., до 41%)», — указало министерство.

При этом сектор финансовой и страховой деятельности министерство зафиксировало тенденцию к сокращению «тени» по итогам 2020 года — на 4 п.п., до 23% от объемов валовой добавленной стоимости в ВЭД.