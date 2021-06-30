Минцифры с 1 июля начинает тестировать в «Дии» ковидные сертификаты

Министерство цифровой трансформации Украины в приложении «Дия» открывает с 1 июля регистрацию на бета-тест ковидных сертификатов, подтверждающих статус о вакцинации, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Открываем регистрацию на бета-тест ковидных сертификатов в „Дии“. Важная часть запуска, которая помогает протестировать работу документа. Если вы вакцинировались двумя дозами от СOVID-19 на территории Украины, регистрируйтесь по ссылке: https://team.diia.gov.ua», — написал он в своем «Telegram-канале».

Федоров отметил, что ковидный сертификат будет работать, как и любой другой документ в «Дии», — отображать данные из реестра.

«Мы — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ», — добавил он.