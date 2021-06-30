Путин готов встретиться с Зеленским, но не понимает зачем

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что сначала необходимым понять, о чем с ним говорить.

«Он (Зеленский, — Ред.) отдал Украину под полное внешнее управление, — отметил российский лидер, отвечая в среду на вопросы в ходе очередной прямой линии. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?».

«Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», — резюмировал Путин.