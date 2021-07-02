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«Бойскауты Америки» выплатят 850 млн долларов жертвам сексуального насилия

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«Бойскауты Америки» выплатят 850 млн долларов жертвам сексуального насилия

«Бойскауты Америки» пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета USA Today.

В феврале 2020 «Бойскауты Америки» объявила о банкротстве на фоне роста числа исков со стороны жертв домогательств и сексуального насилия в организации. По последним данным, количество этих жалоб составило около 90 тысяч.

«Это первоначальное урегулирование в размере 850 миллионов долларов является крупнейшим по искам о сексуальном насилии в истории США», — приводит издание заявление адвоката группы истцов Кена Ротвейлера. Еще один адвокат, Пол Монс, заявил, что вместе со страховыми взносами сумма может превысить 1 миллиард долларов. Адвокаты уверены, что «это только начало... и борьба за деньги продолжится».

По разным данным СМИ, право на получение компенсации получили от 60 до 82 тысяч истцов, в связи с этим, предложенная в четверг сумма предполагает выплату от 10 до 14 тысяч долларов каждому истцу.

Как сообщает газета Wall Street Journal, согласно соглашению, поданному в суд в четверг, организация предлагает выплатить жертвам 850 миллионов долларов наличными и другими активами. По данным издания, «Бойскауты Америки» выразили надежду, что такой шаг поможет им выйти из банкротства.

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В 2012 году верховный суд штата Орегон после длительного судебного разбирательства постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, охватывающих период с 1965 по 1985 годы, о членах «Бойскаутов Америки», подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Как правило, обвиняемые были влиятельными людьми в своих сообществах, большинство из которых добровольно вызывались быть вожатыми или их помощниками. Это были сотрудники полиции и военные, учителя, один мэр, врачи и детский психолог.

Организация «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of America) была создана в 1910 году, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении.

США, бойскауты
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