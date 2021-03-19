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Лента «Паломница» одинаково интересна не только для верующих, но и для широкой аудитории, - Скворцов

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Лента «Паломница» одинаково интересна не только для верующих, но и для широкой аудитории, - Скворцов

Фильм «Паломница» известной телеведущей Оксаны Марченко интересен не только для верующих, но и для более широкой аудитории, потому что поднимает вопросы духовности, актуальные и важные во все времена. Об этом в своей колонке написал православный публицист Дмитрий Скворцов.

«В самом его начале мы видим, что соавтором изложения истории Киево-Печерской лавры выступает знаменитая евпаторийская художница, мастер песочной анимации, единственный в мире обладатель двух золотых наград в чемпионских сериях „Америка имеет талант“ и „Британия имеет талант“ Ксения Симонова (которую, подозреваю, открыла миру та же Марченко с её шоу „Украина имеет талант“)», — сообщил публицист.

«О чудесах в прямом смысле — происходящих в Лавре и в небе над ней в наше, казалось бы, столь техногенное время — рассказывают наместник монастыря митрополит Павел и архимандрит Дамиан», — отметил автор.

Скворцов отметил, что благодаря фильму Оксаны Марченко зрители имеют возможность совершить открытие и познакомиться с Варяжскими пещерами Лавры.

«Все знают о Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Но есть еще одна галерея, по мнению исследователей, гораздо более протяженная, чем обе вышеупомянутые вместе взятые. И уж точно более древняя.

Когда Илларион, святой Киевский митрополит XI в., выкопал для себя пещеру в густом лесу близ села Берестово (и заложил тем самым Киево-Печерский монастырь), рядом — в считанных сотнях метров — уже был обжит целый катакомбный город. Сейчас этот пещерный комплекс называется Варяжским», — напомнил публицист.

«Я не припомню, чтобы кто-то ранее показывал видеосъёмку Варяжских пещер. Так что у зрителей „Паломницы“ есть возможность совершить вместе с Оксаной Марченко открытие», — поведал он.

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По словам Скворцова, своим фильмом Оксана Марченко продемонстрировала, насколько важна духовность, поэтому «Паломница» интересна не только для верующих, но и для более широкой аудитории.

«В общем, мы не только узнали много нового о Киево-Печерской лавре. Своим фильмом Оксана Марченко показала, как важна духовность в нашей жизни. И это не затёртая фраза — судя по популярности „Паломницы“, лента интересна не только верующим, но всей аудитории XXI века, неравнодушной как к нашему прошлому, так и к будущему», — заключил православный публицист Дмитрий Скворцов.

кино, Киево-Печерская Лавра, Оксана Марченко, Паломница
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