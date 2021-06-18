СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания совета в пятницу.

По его словам, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе, а против Фукса — касательно ситуации, связанной с компанией «Голден Деррик».