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В Украине уже сделано более 3 млн прививок от COVID-19

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В Украине уже сделано более 3 млн прививок от COVID-19

С начала вакцинации от коронавируса в Украине иммунизировано более 3 млн человек. В течение прошедших суток, 6 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 93 554 человека, при этом 36 023 чел. получили первую дозу вакцины, 57 531 – полностью иммунизированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 535 мобильных бригад, 1287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили 1 дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 092 168 прививок.

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По состоянию на 6 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

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