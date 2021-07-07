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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с применением оружия

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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с применением оружия

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня я издаю указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. ...Это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны относиться к нему соответствующим образом. Объявление о ЧС позволит нам уделить этому кризису все необходимое внимание и ресурсы», — заявил Куомо.

В штате создадут специальное управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Также власти вложат около $138,7 млн в программы профилактики преступлений и создания рабочих мест, для того чтобы привлечь молодежь из групп риска и «увести молодых людей с улиц», сообщили в пресс-службе губернатора.

Помимо этого в Нью-Йорке создадут новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат. Так, 74% оружия, которое использовали преступники, было куплено за пределами Нью-Йорка, сообщил Куомо.

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По данным телеканала CNN, в минувшие выходные, которые в связи с национальным праздником Днем независимости продолжались с вечера пятницы, 2 июля, по понедельник, 5 июля, в Нью-Йорке произошло 29 случаев стрельбы. Пострадали 33 человека, двое погибли.

С начала года число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось почти на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил CNN. С января в штате произошло 773 случая стрельбы, 895 человек пострадали.

Нью-Йорк, оружие, Эндрю Куомо
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