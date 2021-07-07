У трети украинцев оказались антитела к коронавирусу

Каждый третий украинец переболел коронавирусом, поэтому у него есть антитела. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
В своих утверждениях чиновник опирается на данные исследований, проведенных Минздравом, Центром общественного здоровья, Всемирным банком и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.
«В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые — проводят опросы, вторые — бесплатное тестирование на антитела. В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу», — пояснил Радуцкий.
Далее должен быть еще один этап исследования. На нем специалисты проведут аналитическую работу, то есть выяснят, как в организме появились антитела.
«Важно определить, значительная ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа», — замечает Радуцкий.
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