Зеленский снова предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельно «нормандскому» новый формат переговоров по Донбассу «с мощными игроками». Такое заявление он сделал во вторник во время рабочей поездки в Херсонскую область.
«Это может быть расширение „нормандского формата“ (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — цитирует Зеленского пресс-служба ОП.
По его словам, минские соглашения должны быть гибкими, но отказываться от них не стоит.
Ранее Зеленский неоднократно высказывал желание привлечь США к переговорам по Донбассу.
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