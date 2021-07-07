Джордж Кент временно заменит Кристину Квин в Киеве

Заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.
«Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца», — сказал представитель посольства США в Киеве агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин прибудет в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.
Джордж Кент не только хорошо известен в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции — последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016