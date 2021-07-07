Джордж Кент временно заменит Кристину Квин в Киеве

Заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.

«Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца», — сказал представитель посольства США в Киеве агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин прибудет в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.

Джордж Кент не только хорошо известен в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции — последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.