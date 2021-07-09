Украинцы хотят получить репарации с Германии и России за Вторую мировую войну

61,1% украинцев поддерживает идею выдвижения Украиной требований Германии и 55,3% требований к России относительно необходимости выплаты репараций за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны, свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии по заказу Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.
В частности, респондентам был задан вопрос, как они относятся к идее выдвижения Украиной требований к другим государствам относительно материальной компенсации (репараций) за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны.
Так, выдвижение требований к Германии за преступления нацистского режима: массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд полностью поддерживают 34,5%, скорее поддерживают — 26,6%, скорее не поддерживают — 16,4%, полностью не поддерживают — 15,1%, а 7,5% затруднились ответить.
Кроме того, выдвижение требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар полностью поддерживают 36,2%, скорее поддерживают — 19,1%, скорее не поддерживают — 16,2%, полностью не поддерживают — 19,5%, а 9% затруднились ответить.
Всеукраинский опрос «Мнения и взгляды населения Украины» был проведен Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.
Полевой этап исследования проходил с 1 по 7 июня 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
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