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В ЕС сообщили о побочных эффектах прививок от коронавируса

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В ЕС сообщили о побочных эффектах прививок от коронавируса

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подвел предварительные итоги исследований побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты, получившие инъекции вакцин от коронавируса.

Речь идет о препаратах, официально одобренных к применению на территории Евросоюза.

Так, в отчете комитета говорится, что вакцины Comirnaty и Spikevax (мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. Эти заболевания рекомендуется добавить в перечень побочных эффектов.

В ЕС было введено около 177 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, случаев миокардита у привитых было 145, перикардита — 138. Вакцину от Moderna вкололи около 2 млн раз, среди привитых выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Препарат Janssen от компании Johnson & Johnson европейский регулятор не рекомендовал колоть людям с синдромом капиллярной утечки (когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов). Это редкое заболевание было обнаружено только у трех получателей вакцины Janssen, двое из них умерли.

EMA предложило предупреждать людей с синдромом Гийена — Барре (СГБ) перед вакцинацией препаратом от AstraZeneca. СГБ — редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление нервных окончаний и приводит к мышечной слабости, болям, онемениям, затруднениям при движении.

При получении разрешения на применение вакцины от AstraZeneca СГБ был упомянут в качестве маловероятной неблагоприятной реакции организма. EMA не нашло пока что связи между этим заболеванием и инъекцией, но рекомендовало включить предупреждение о синдроме в брошюры для медиков и пациентов.

В отчете европейского регулятора нет информации о других вакцинах, поскольку они не зарегистрированы в ЕС.

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Накануне власти Норвегии объяснили необычный побочный эффект, наблюдавшийся у некоторых женщин после инъекции вакцины от Pfizer — у них начинала расти грудь.

В частности, 17-летняя девушка из Осло сообщила, что через две недели после прививки ее грудь увеличилась на размер. Медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен сообщил, что примерно у 10% женщин после вакцинации возможно увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине.

Медик заявил, что слышал о таких случаях в США. Эксперты отметили, что рост лимфатических узлов носит кратковременный эффект, и, как правило, происходит на той стороне тела, куда делали укол. В Pfizer сообщили, что не получали информации о подобном побочном эффекте, но допустили, что лимфатические узлы могут увеличиваться из-за иммунной реакции.

вакцина, EMA
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