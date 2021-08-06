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Virgin Galactic почти вдвое подняла цены на полеты в космос

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Virgin Galactic почти вдвое подняла цены на полеты в космос

Компания Virgin Galactic возобновила продажу билетов на полеты в космос, об этом сообщили на сайте компании. Однако стоимость суборбитального полета выросла почти вдвое.

Ранее Virgin Galactic продавала билеты по цене в 250 000 долларов на одного человека, но после успешного полета, который состоялся 11 июля при участии самого основателя компании Ричарда Брэнсона цена выросла до 450 000 долларов за место на ракетоплане VSS Unity.

Virgin Galactic предлагает клиентам несколько вариантов покупки билетов. За один раз можно купить одно место или сразу несколько. Также есть возможность забронировать все 8 мест для полета на ракетоплане VSS Unity или забронировать место на VSS Imagine, который недавно построили.

Для исследователей, которые хотят проводить эксперименты на корабле тоже есть билеты, только они стоят уже 600 000 долларов за место.

VSS Unity стартует вместе с самолетом-носителем VMS Eve, который поднимает его на высоту около 15 тысяч метров. После этого, космический лайнер отделяется от носителя и улетает в суборбитальное пространство.

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Все пассажиры, которые отправятся в полет, переживут 3-4 минуты невесомости и смогут посмотреть на Землю из космоса. Весь полет занимает примерно один час.

В Virgin Galactic сообщили, что на новый полет места уже забронировали около 600 человек. Первый туристический суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября.

Virgin Galactic
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