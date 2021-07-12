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В Германии хотят ограничить права непривитых от коронавируса

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В Германии хотят ограничить права непривитых от коронавируса

Политики и общественные деятели в ФРГ призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19, дискуссия идет на фоне роста темпов кампании по вакцинации в стране, сообщает РИА Новости.

«Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем», — заявил в понедельник после заседания правительства в Мюнхене премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер.

Он добавил, что дальнейшее открытие заведений и учреждений, которые были закрыты в связи с локдауном на фоне пандемии коронавируса, прямо зависит от роста числа вакцинированных граждан в стране.

Член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен призвал в интервью газете Rheinischer Post к обязательной вакцинации учителей и воспитателей в детских садах, подчеркнув, что «те, кто выбрал профессию, связанную с уязвимой группой лиц, несут особую ответственность». По словам Хена, хотя дети переносят вирус более безопасно, чем взрослые, они могут стать переносчиками и угрозой для лиц, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививки.

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Глава медицинской ассоциации в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц заявил в интервью газете Rhein-Zeitung, что «непривитые граждане не имеют права снимать защитные маски, они не могут посещать стадионы, бассейны и делать покупки без масок». Он добавил, что лицам, не получившим полную защиту от коронавируса, «не должно быть позволено ездить в отпуск». По мнению главы ассоциации, «давление на непривитых должно расти, потому что они представляют угрозу для общества».

ФРГ, вакцинация
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