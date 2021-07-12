Минздрав Сербии оценил результаты применения вакцины «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вызвала наименьшее число побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами, заявил заместитель министра здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. В стране привито почти 50% населения, помимо российского препарата в Сербии используются Sinopharm, Pfizer и AstraZeneca.

«Мы ни с одним из четырех применяемых препаратов не имели серьезных нежелательных реакций. Что касается конкретно "Спутник V", то он вместе с еще одним средством вызвал наименьшее число побочных эффектов, и речь идет об очень качественной вакцине, поэтому гордимся, что будем ее производить»,— сказал Джерлек российскому агенству «РИА Новости». Название второго препарата с наименьшим числом побочных эффектов он не назвал.

По его словам, все дозы вакцины, которые Сербия получила «от друзей и братьев из России» уже использованы. Замминистра рассказал, что скоро ожидаются первые вакцины «Спутник V», расфасованные в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде. В ближайшие недели институт имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») должен подтвердить их качество.

В Сербии двумя компонентами вакцин привито 48,6% взрослого населения. Число привитых «Спутником V» от общего числа составляет до 25%. Власти планируют увеличить вакцинацию среди молодых людей от 17 до 30 лет, так как процент иммунизации в этой возрастной категории составляет всего 17,4%.

В Сербии начали применять «Спутник V» для вакцинации с января 2021 года. В апреле Россия и Сербия заключили соглашение о передаче технологий по производству российского препарата, а 4 июня президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич дали старт производству российской вакцины в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».