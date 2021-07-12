Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве превышает среднеукраинский в 2 раза

Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве вдвое превышает средний уровень по Украине, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
«С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев, где показатель превышает средний по Украине в два раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области», — написал он.
Ляшко отметил, что самые низкие уровни охвата вакцинацией в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.
По его словам, за последнюю неделю самые высокие темпы также вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области, самые низкие — Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
«Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации», — написал министр.
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