США уже почти полностью завершили вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.
«Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 95%», — говорится в сообщении. 6 июля командование сообщало, что процесс вывода завершен «более чем на 90%».
В пресс-релизе отмечается, что с момента принятия президентом США Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, более 17 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана семь объектов. Аналогичные цифры Пентагон приводил в сообщении от 6 июля.
Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Байден заявил на прошлой неделе, что военная операция в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.
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