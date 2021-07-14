В ФРГ считают, что продвинулись на переговорах с США по «Северному потоку – 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что ФРГ и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом политик заявил во вторник вечером в ходе визита в Детройт.

«За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», — приводит слова Мааса агентство DPA. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по «Северному потоку — 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля.

«Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», — подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. «Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне», — уточнил Маас.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

В июле исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в следующем месяце, а цель компании — запустить трубопровод в текущем году.