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Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором спецслужбы США

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Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором спецслужбы США

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США подтвердило, что один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза ранее был его информатором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя спецслужбы (подчиняется Минюсту США).

«Временами один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA», — сказал представитель DEA.

По его словам, после убийства президента Гаити этот человек вышел на связь со своими контактами в управлении. «Должностные лица DEA, занимающиеся Гаити, настоятельно призвали подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Госдепартамента США передали правительству Гаити информацию, которая помогла с явкой с повинной и арестом подозреваемого, а также еще одного лица», — добавил представитель спецслужбы.

В управлении знают, что убийцы президента во время нападения на его резиденцию выкрикивали название спецслужбы, подчеркнул он, «однако они не действовали от лица DEA».

Президента Гаити застрелили в ночь на 7 июля в собственной резиденции. Первая леди страны была тяжело ранена и отправлена на лечение во Флориду. Как заявлял временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, напавшие говорили по-английски и по-испански. По словам посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, они представились агентами управления по борьбе с наркотиками США. В Госдепартаменте США опровергли информацию, что агенты DEA могут быть причастны к убийству Моиза.

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По данным гаитянской полиции, в группу, напавшую на резиденцию президента, входили 28 человек, большинство из которых были из Колумбии. Пока по делу об убийстве Моиза задержали 17 человек, при этом двое оказались американцами гаитянского происхождения. На допросе один из них рассказал, что прибыл на Гаити месяц назад, а наемники находились в стране три месяца.

Позднее агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что американец, подозреваемый в участии в покушении на президента Гаити, ранее был информатором DEA. Собеседник агентства отказался назвать, кто именно из двух мужчин был информатором, и отметил, что в момент убийства тот действовал не от имени управления.

США, Гаити
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