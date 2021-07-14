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Вслед за ВККС Рада передала под контроль иностранцев ВСП

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Вслед за ВККС Рада передала под контроль иностранцев ВСП

Верховная Рада приняла закон о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов.

Принятие инициированного президентом Украины законопроекта № 5068 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» во втором чтении и в целом поддержали 259 народных депутатов.

Закон вносит изменения в законы «О регламенте Верховной Рады Украины» и «О высшем совете правосудия» и определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.

В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один — по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один — предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

К полномочиям членов Этического совета относиться устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Кроме того, закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Вместе с тем Рада поддержала поправку № 733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения имеет его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжение трёх месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

«Смысл этой поправки в том, чтобы не допустить блокирование работы ВСП в случае отстранения по решению этической комиссии ее членов. Соответственно необходимо установить срок, на протяжение которого орган назначения должен собраться и рассмотреть представление. Если хочет, орган назначения может его отклонить, но ситуация, когда члены ВСП отстранены навечно и нет возможности разблокировать работу органа — не нормальная, и эта поправка ее исправляет», — объяснила руководитель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики политики, автор 733-й поправки Анастасия Радина (фракция «Слуга народа»).

Верховная Рада, ВСП
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