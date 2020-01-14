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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании. После окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку, обновления программного обеспечения, а также обновления системы безопасности.

«Прошло десять лет с момента выхода Windows 7, и ее поддержка прекращается 14 января 2020 года», — информирует компания. «Без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО», — предупреждает Microsoft.

Компания предлагает пользователям, для того чтобы обезопасить себя, обновиться до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет. В этом случае за обновление придется заплатить $199 (до 29 июля 2016 года это можно было сделать бесплатно). Если компьютер старше трех лет, Microsoft предлагает купить новый с операционной системой Windows 10.

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Операционная система Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года. С июля 2011 года до марта 2017 года она занимала лидирующее положение по количеству пользователей в мире.

Microsoft, Windows
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