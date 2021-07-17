В Германии в результате наводнения вышли из строя несколько гидроэлектростанций

Многие гидроэлектростанции, расположенные на реках Мозель, Саар и Рур, вышли из строя в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении германской энергетической компании RWE.
«ГЭС RWE, работающие в естественном режиме реки и находящиеся в регионе Айфель и на реках Мозель, Саар и Рур, борются с последствиями наводнения. За исключением ГЭС Baldeney и Unkelm hle, все они в данный момент не работают», — отмечается в сообщении. Вместе с тем указывается, что ГЭС компании, расположенная в городе Линне (Нидерланды), также вышла из строя из-за наводнения. В настоящее время, как заверили в RWE, ведутся работы по откачке воды, обеспечению безопасности и очистке с целью скорейшего введения гидроэлектростанций в эксплуатацию.
Кроме того, в компании подчеркнули, что из-за разгула стихии также пострадала электростанция Weisweiler, расположенная в городе Эшвайлер (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Бурый уголь, на котором работает электростанция, RWE добывает в карьере Инден, который ранее был затоплен в результате прорыва дамбы в коммуне Инден. Сейчас Weisweiler работает не на полную мощность.
В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.
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