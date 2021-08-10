На помощи пострадавшим от наводнения регионам в Германии потратят €30 млрд

Объем средств, которые будут выделены на восстановление пострадавших от наводнения регионов Германии, составит около €30 млрд. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, подтвердив соответствующие сообщения СМИ.

«Средства будут поровну выделены центром и регионами», — сказала она.

Власти Рейнланд-Пфальца оценили ущерб от наводнения в €15 млрд, Северного Рейна — Вестфалии — в €12-13 млрд. Кроме того, стихия причинила ущерб инфраструктуре — автодорогам и железнодорожным путям — на сумму примерно €2 млрд.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших достигло 189, пострадали более 750 человек. После прошлого сильного наводнения в Германии в 2013 году пакет помощи составил €8 млрд.