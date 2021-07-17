В еще одном американском посольства отмечен «гаванский синдром»

Более 20 случаев недомоганий, схожих с «гаванским синдромом», были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена, сообщает журнал New Yorker.
По словам американских чиновников, Вена стала вторым по количеству случаев очагом загадочного недомогания после самой Гаваны, пишет издание. «Совместно с партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых происшествиях со здоровьем в посольстве США в Вене», — приводит газета слова представителя госдепартамента США.
Австрийское издание Die Presse в связи с статьей в New Yorker сообщает, что американское посольство перенаправляет запросы о «гаванском синдроме» в Вене в Вашингтон.
Так называем «гаванский синдром» наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.
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