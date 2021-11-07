Власти ФРГ подсчитали ущерб от июльских наводнений

Июльские наводнения в ФРГ принесли ущерб в €29,2 млрд, передает медиагруппа Funke. Эта сумма во многом превышает сумму ущерба от подобных катастроф в 2002 и 2013 годах.

Большая часть повреждений пришлась на федеральную землю Рейнланд-Пфальц. Меньше всего пострадали Бавария и Саксония.

Наводнения на юго-западе Германии и востоке Бельгии произошли после рекордных проливных дождей, из-за которых, в частности, вышла из берегов река Ар к югу от Бонна. Сильные осадки также привели к перебоям в работе транспорта и приостановке речного сообщения по Рейну. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.