В РФ за неделю от коронавируса умерло рекордное количество людей

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последние семь дней практически перестала расти, однако максимумы по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд, следует данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 12 по 18 июля штаб сообщил о 174 800 новых случаях заражения в РФ. Это всего на 1,4% больше, чем за предыдущие семь дней, тогда как на прошлой неделе превышение составляло 8%, а за неделю до этого — 18,7%.

Штаб зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий — 5 077 смертей — был зарегистрирован на прошлой неделе.

Число выздоровевших в России увеличилось на 141 012 против 131 318 в период с 5 по 11 июля. Тем не менее количество активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти, хотя и медленнее, чем раньше. За неделю оно возросло до 468 483 — максимума с 2 февраля.