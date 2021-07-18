Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В РФ за неделю от коронавируса умерло рекордное количество людей

255
В РФ за неделю от коронавируса умерло рекордное количество людей

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последние семь дней практически перестала расти, однако максимумы по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд, следует данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 12 по 18 июля штаб сообщил о 174 800 новых случаях заражения в РФ. Это всего на 1,4% больше, чем за предыдущие семь дней, тогда как на прошлой неделе превышение составляло 8%, а за неделю до этого — 18,7%.

Штаб зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий — 5 077 смертей — был зарегистрирован на прошлой неделе.

Читайте также: В Украину прибыли первые 2 миллиона доз вакцины Moderna

Число выздоровевших в России увеличилось на 141 012 против 131 318 в период с 5 по 11 июля. Тем не менее количество активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти, хотя и медленнее, чем раньше. За неделю оно возросло до 468 483 — максимума с 2 февраля.

Россия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 июля 2021
Суббота, 17 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016