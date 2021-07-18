В Украину прибыли первые 2 миллиона доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX, сообщили в ЮНИСЕФ.
«Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством по глобальному механизму COVAX», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.
«Наша ключевая цель — защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», — заявил глава Министерства здрававоохранения Виктор Ляшко.
Отмечается, что Moderna — это мРНК вакцина. Она требует особенного хранения и транспортировки, которое обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
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