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В ВОЗ сообщили о распространении нового штамма COVID «лямбда»

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В ВОЗ сообщили о распространении нового штамма COVID «лямбда»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение штамма коронавируса «лямбда» более чем в 30 странах. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, трансляция велась в Twitter организации.

«Штамм „лямбда“ циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала она.

Ван Керкхове напомнила, что ВОЗ еще в июне этого года занесла лямбда-вариант в список штаммов, представляющих интерес. По ее словам, впервые его зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года.

Она также добавила, что в организации внимательно наблюдает за штаммом и взаимодействует с государствами — членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

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Лямбда-штамм ранее был обнаружен учеными в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Эксперты считают, что у него есть несколько мутаций в шиповатом белке, которые, возможно, способны повлиять на заразность вируса.

На сегодняшний день в списке организации значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). В списке также находятся четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

коронавирус, Лямбда
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