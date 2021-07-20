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Сегодня богатейший человек на Земле полетит в космос

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Сегодня богатейший человек на Земле полетит в космос

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле его компании Blue Origin. Суборбитальный полет продлится 15 минут, капсула поднимется на высоту более 100 км

Запуск состоится в годовщину первой высадки американских астронавтов на Луну. В состав экипажа вошли Безос, его брат Марк, первая женщина-инспектор Федерального авиационного управления США Уолли Франк, а также 18-летний американец Оливер Деймен.

Ракета-носитель должна стартовать в 16:00 по Киеву. Ракета New Shepard взлетит с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершит вертикальную посадку. В Blue Origin ожидают, что капсула поднимется на высоту 110–115 км. Затем аппарат спустится на поверхность на трех парашютах в нескольких километрах от места запуска.

В компании Безоса отмечали, что полет New Shepard можно точно считать космическим, поскольку корабль взлетит выше линии Кармана — точки в 100 км над уровнем моря, которую большинство авиакосмических организаций мира признают нижней границей космоса. В Blue Origin указывали, что полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона, поднявшегося 11 июля на ракетоплане Unity на высоту 86 км, нельзя в полной мере назвать космическим.

О решении осуществить свою мечту и отправиться в космос Безос объявил в начале июня. Изначально было известно, что напарником по полету станет его брат Марк. Третье место в New Shepard миллиардер подарил 82-летней Уолли Франк, которая в 1960-х проходила подготовку к полетам в космос, но так и не смогла полететь.

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Четвертое место в корабле на аукционе за $28 млн выкупил человек, чье имя не раскрывается. Однако позже стало известно, что победитель торгов в этот раз не сможет отправиться в космос. Его заменит 18-летний Оливер Деймен — сын нидерландского инвестиционного банкира.

Джефф Безос, New Shepard
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