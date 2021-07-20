МОК впервые за почти 130 лет изменил девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение олимпийского девиза. Единогласное решение было принято на проходящей в Токио сессии МОК.

Теперь олимпийский девиз будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (citius, altius, fortius — communis).

Первоначальный девиз «citius, fortius, altius» был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году и оставался неизменным до сегодняшнего дня.