Стал известен хозяин зимних Олимпийских игр 2026 года

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах.