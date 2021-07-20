В Австралии ветераны жгут медали, требуя защитить помогавших им афганцев

Австралийские ветераны сожгли свои военные награды в знак протеста против недостаточных усилий правительства страны по предоставлению убежища сотням афганцев, работавших с иностранными военными, которые сейчас столкнулись с угрозой мести со стороны боевиков движения «Талибан», сообщает местный телеканал ABC News.

По данным телеканала, группа военных, принимавших участие в афганской кампании, устроила символическую акцию перед офисами федеральных политиков в связи с ростом беспокойства за безопасность афганцев, которые когда-то служили вместе с силами коалиции.

«Осознанное решение правительства (премьер-министра Австралии Скотта — ред.) Моррисона оставить сотни наших бывших афганских переводчиков из числа гражданских лиц, других верных союзников и членов их семей на расправу талибам... теперь превращает эту медаль в знак позора», — заявил ветеран войны в Афганистане Стюарт Маккарти. Отмечается, что в акции приняли участие и австралийские ветераны, участвовавшие в других конфликтах, которые также сожгли свои награды в знак солидарности.

Ранее власти ряда стран, в том числе США и Канады, заявили о своих планах начать эвакуацию афганских переводчиков и членов их семей, которые оказывали поддержку вооруженным силам этих стран, в ближайшем будущем.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.