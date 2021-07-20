В «Слуге народа» решили бороться с «постановочным спамом» - примут соответствующий закон

Законопроект о борьбе с «постановочным спамом» предусматривает возможность для народных депутатов вносить в Верховную Раду проекты постановлений, которые блокируют подписание принятых законов, только в тех случаях, когда их авторские коллективы соответствуют суммарному количеству членов в половине фракций парламента, сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Он (законопроект — Ред.) сейчас в стадии регистрации, мы с Арахамией первые авторы. Он будет предусматривать следующую процедуру: чтобы внести подобное постановление, нужно собрать коллег с половины фракций, имеющихся в парламенте, то есть если семь фракций, то необходимо три фракции, и это должно быть не меньше чем 45 коллег. Потому что если каждый депутат будет каждую важную реформу блокировать такими постановлениями, — это просто издевательство над украинским народом», — сказал Корниенко журналистам перед внеочередным пленарным заседанием во вторник.
Как сообщалось, Корниенко и Арахамия подготовили в Верховную Раду законопроект об изменениях в регламенте, которые призваны не допускать в будущем «постановочного спама», который вместе с «поправочным спамом» оппозиция якобы использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для государства и граждан законопроектов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016