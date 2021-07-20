Президента Мали попытались зарезать в мечети

Временный президент Мали, полковник Ассими Гоита, возглавивший эту африканскую страну после военного переворота, подвергся нападению в мечети столицы государства Бамако, сообщает AFP.

По данным агентства, двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, пытались напасть на Гоиту во время службы, посвященной мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения).

Со ссылкой на одного из служителей мечети AFP уточняет, что нападавший пытался ударить президента в спину, но тот не пострадал, а ранение получил другой человек.

В августе 2020 года Гоита стал главой национального комитета спасения, который создали военные, организовавшие в Мали переворот и свергшие президента Ибрагима Бубакара Кейта. В мае 2021 года военными были задержаны временный президент Мали Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан, которые затем ушли в отставку.

В конце мая Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. В начале июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз, которого застрелили в собственной резиденции.