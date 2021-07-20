Президента Мали попытались зарезать в мечети

Временный президент Мали, полковник Ассими Гоита, возглавивший эту африканскую страну после военного переворота, подвергся нападению в мечети столицы государства Бамако, сообщает AFP.
По данным агентства, двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, пытались напасть на Гоиту во время службы, посвященной мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения).
Со ссылкой на одного из служителей мечети AFP уточняет, что нападавший пытался ударить президента в спину, но тот не пострадал, а ранение получил другой человек.
В августе 2020 года Гоита стал главой национального комитета спасения, который создали военные, организовавшие в Мали переворот и свергшие президента Ибрагима Бубакара Кейта. В мае 2021 года военными были задержаны временный президент Мали Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан, которые затем ушли в отставку.
В конце мая Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. В начале июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз, которого застрелили в собственной резиденции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016