Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину присоединиться к этим организациям. Такое мнение он высказал в интервью французскому журналу Politique Internationale, в очередном номере ежеквартального издания.

«Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей, — отметил он. — Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния».

«Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», — считает он.

Напомним, в июне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «в настоящий момент условия для вступления Украины в НАТО не сложились».