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Россия просит ЕСПЧ обязать Украину дать воду в Крым

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Россия просит ЕСПЧ обязать Украину дать воду в Крым

Россия просит Европейский суд по правам человека применить к Украине обеспечительные меры и обязать ее прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке», — заявили в российском ведомстве.

Там также отмечают, что Украина в полной мере ответственна за гибель пассажирского «Боинга-777» «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство, при этом наша страны якобы представляет сфабрикованные доказательства, чтобы «переложить свою вину на Россию».

Среди 10 основных групп нарушений, обозначенных в жалобе, одна касается катастрофы малайзийского Boeing. «Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера „Боинг-777“ авиакомпании „Малайзийские авиалинии“..., а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», — говорится в заявлении.

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В нем отмечается, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. «Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию», — говорится в документе.

Россия, Крым, ЕСПЧ
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