Зеленский обсудил с сенаторами и конгрессменами США Донбасс и «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу по видеосвязи с группой из более 20 сенаторов и конгрессменов США из Демократической и Республиканской партий. Они обсудили участие Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе, ситуацию с российскими войсками на границе, «Северный поток-2» и санкции против Москвы.
Глава государства сообщил, что Украина не наблюдает отвода российских войск от границы. "Была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования",— говорится в сообщении на сайте президента. На встрече была отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки украинского оборонного сектора.
Также стороны обсудили вступление Украины в НАТО. "Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО«,— заявил Зеленский. На встрече были отмечены риски «Северного потока-2». Президент считает его энергетическим оружием против Украины и Европейского континента.
Россия на прошлой неделе предложила проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.
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