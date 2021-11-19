Палата представителей Конгресса утвердила пакет бюджетных инициатив на $1,75 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила представленный администрацией президента США Джо Байдена пакет бюджетных инициатив на $1,75 трлн, касающихся социальной сферы и противодействия изменению климата. Голосование еще продолжается, однако предложение уже набрало достаточное для его утверждения количество голосов конгрессменов.

Демократы рассчитывали проголосовать по данному плану в четверг вечером. Задержка произошла из-за многочасового выступления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти.

Позднее данный пакет мер, как ожидается, рассмотрят в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой она поступит на подпись президенту.

Пакет бюджетных инициатив был представлен в конце октября. Он является одним из ключевых пунктов программы Байдена. В числе предложений, о которых идет речь, выделение $555 млрд на различные меры, касающиеся борьбы с изменением климата, в том числе в качестве кредитов на развитие экологически чистой энергетики, инфраструктуры, производства. В план включены программы, направленные на облегчение доступа детей к дошкольному образованию, уход за пожилыми гражданами, расширение доступа к медицинскому страхованию. В перечень мер также входит введение в стране минимального налога на прибыль на уровне не менее 15% для корпораций, у которых она превышает $1 млрд.

Ранее Байден предлагал выделить на указанные нужды более $3 трлн. Однако администрации США не удалось достичь договоренности с законодателями по многим из инициатив.