В Швейцарии почти 130 человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии 128 человек скончались после иммунизации от COVID-19 через разные промежутки времени после прививки, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

«Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», — добавили там.

По данным ведомства, к 29 июня известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — от Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.

По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации.

Первую прививку от получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.