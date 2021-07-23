В NASA рассказали подробности о внутреннем строении Марса

Специалисты миссии NASA по изучению Марса исследовали и нанесли на карту внутреннее строение планеты, используя данные сейсмической активности, которые собрал аппарат Mars InSight, пишет The Wall Street Journal. Полученная информация довольно сильно удивила исследователей, отмечает газета.

Карта показывает, что внутренняя структура Марса резко отличается от земной. У Марса более толстая кора и более тонкий слой мантии, а также более крупное, более жидкое и менее плотное ядро, чем ожидали исследователи NASA. Его радиус составляет почти 1,83 тыс. км, а в составе присутствуют водород, кислород, углерод и сера.

В NASA выяснили, что кора Марса имеет толщину от 24 до 72 км. Мантия планеты менее слоиста, чем мантия Земли, ее толщина равна примерно 1,59 тыс. км.

Результаты позволяют предположить, что Марс образовался за миллионы лет до Земли, сделали вывод в NASA.

Ученые получали данные от регистрируемых аппаратом Mars InSight марсотрясений, всего их было зарегистрировано более 700 с февраля 2019 года. Исследователи отмечают, что сила и частота марсотрясений — гораздо меньше, чем ожидалось. Так, землетрясение магнитудой 7,8, зарегистрированное в июле 2020 года на Аляске, было в 6 тыс. раз сильнее, чем самое сильное марсотрясение, зафиксированное Mars InSight.