В Украине за сутки 745 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 745 новых случев заболевания Covid-19, выздоровели 394 человека, 24 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 51, медработников — 20). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 395 человек; летальных исходов — 24; выздоровели — 394 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 23 июля, было зафиксировано 763 новых случая заболевания за сутки, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 164 человека, выздоровели 2 184 036 человек, летальных случаев — 52 835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.