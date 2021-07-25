У Украины вторая медаль на Олимпийских играх

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020. Схватка завершилась со счетом 15:12.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера — 15:12. А в полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохамеду Ельсаеду из Израиля — 15:13. Игорь Рейзлин в полуфинале уступил французу Ромену Канноне.

Это вторая награда Украины на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Отметим, в первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и получила «бронзу».