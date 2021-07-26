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Украинские телеканалы проигнорировали новые требования языкового закона

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Украинские телеканалы проигнорировали новые требования языкового закона

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что в первые дни действия новых требований закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка.

«Мы увидели и уверились, что формальное отношение к такому чувствительному инструменту, как язык, приводит к противоположному результату. Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощенно, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов. К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка», — говорится в заявлении Нацсовета.

В ведомстве отмечают, что одни игроки сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона.

«Только поверхностно — пока — анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них — категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель — сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны владельца», — сетуют в Нацсовете.

В ведомстве отмечают, что наиболее возмутительным является тот факт, что умышленное нарушение закона происходит с пониманием отсутствия инструментов для наказания за такие нарушения.

«Следует усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и, что самое важное, — к системе государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, в программу мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино — по выработке целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка», — говорится в заявлении.

В связи с чем, Нацсовет призывает вещателей четко придерживаться действующего законодательства, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках.

«Мы призываем законодателей изучить ситуацию в обществе, и внести в законодательство изменения, необходимые для нормализации отношений государственных институтов и медиаиндустрии, с целью реальное обеспечение функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины ее независимой государственности и национальной безопасности», — подчеркивают в Совете.

Как сообщалось, 16 июля в Украине вступили в силу новые нормы закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые касаются сферы культуры, развлечений, туризма, книгоиздания, работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

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20 июля по результатам мониторинга в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка заявили, что шесть общенациональных телеканалов продолжают демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке.

Позже на телеканале ICTV заявили, что причиной незапланированной трансляции эпизода одного из сериалов без украинского перевода утром 16 июля стал технический сбой.

В то же время, медиагруппа «1+1 media» приняла решение транслировать фильмы и сериалы в эфире на языке оригинала, а на украинский будет переходить постепенно.

языковой закон, Нацсовет по ТВ
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